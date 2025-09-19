Fransa, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıyacak

(ANKARA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a yineledim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın pazartesi günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını belirterek, bu adımın bölgeye yönelik daha geniş kapsamlı bir barış planının parçası olduğunu vurguladı.

Macron, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğünü duyurdu.

"Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm" diyen Macron, Rue des Rosiers'deki terör saldırısının başlıca faillerinden birinin yakalanmasına yol açan işbirliği için Abbas'a teşekkür etti ve failin mümkün olan en kısa sürede iade edilmesi için birlikte çalışmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olduğunu ifade eden Macron, "Başkan Abbas'a Pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölge için kapsamlı bir barış planının parçasıdır. Ayrıca Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi de yineledim."dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Bu bağlamda, Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlama konusundaki zorlukları ele almak için gerekli reformları uygulama kararlılığını yeniden teyit etti. Fransa, bu yolda Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecektir. Tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacağız." ifadesini kulandı.