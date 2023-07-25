Fransa Emniyet Genel Müdürü, polislerin gözaltına alınmasını eleştirenlerden tepki aldı

Fransa Hakimler Yüksek Kurulu, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolarda bir gence toplu şiddet uygulamakla suçlanan polislerin gözaltına alınmasını eleştiren Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux'ya tepki gösterdi. Kurul, polislerin gözaltına alınmasının hukuki zemine dayandığını belirtti.

Fransa Hakimler Yüksek Kurulu, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen genç için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda bir gence toplu şiddet uygulamakla suçlanan polislerin gözaltına alınmasını eleştiren Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux'ya tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürü Veaux'un ifadeleri üzerine Kurul'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu polislerin gözaltına alınması hukuki zemine dayanıyor.

Gence toplu şiddet uygulamakla suçlanan söz konusu polislerin yasalar kapsamında yargılandığına işaret edilen açıklamada, "şiddet uygulamakla suçlanan bir polis memurunun tutukluluğunun devam kararının adli makamlarca verilebileceği"ne ve bunda bir sakınca görülmediğine dikkat çekildi.

Emniyet Müdürünün sözlerine suç duyurusu

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot da "Bir polis memurunun demir parmaklıklar arkasında yeri yoktur" diyen Veaux'nun sözlerini yargıya taşıdı.

Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada Veaux ve onun sözlerine sahip çıktığını açıklayan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez hakkında Cumhuriyet Başsavcısı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Panot, söz konusu kişilerin ifade ve tutumlarının Ceza Kanununun 40. maddesine aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

Fransa Emniyet Genel Müdürünün sözleri tepki toplamıştı

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, Fransız basınına önceki gün verdiği demeçte, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nael için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda Hedi isimli bir gence şiddet uygulamakla suçlanan bazı polislerin gözaltına alınmasını eleştirmişti.

Veaux, "Yargılama sonucu netleşmeden bir polis memurunun demir parmaklıklar arkasında yeri yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Müdürü'nün bu sözleri Fransa'da "hukuk üstünlüğünün ihlaline yol açtığı" gerekçesiyle siyasiler ve hukukçuların tepkilerine yol açmıştı.