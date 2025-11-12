Haberler

Fransa, Emeklilik Reformunu Ocak 2028'e Kadar Askıya Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Ulusal Meclisi, emeklilik yaşını 62'de sabitleyen ve Ocak 2028'e kadar tartışmalı reformun askıya alınmasına yönelik hükümet teklifini kabul etti. Reform, bazı partilerin desteklediği, bazıları tarafından ise eleştirilen bir düzenlemedir.

Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı emeklilik reformunun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Mecliste oylandı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e taşıyan tartışmalı reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklife 146 milletvekili "hayır" 255 milletvekili ise "evet" dedi.

Teklife hükümet kanadının yanı sıra Sosyalist Parti (PS) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) "bir aldatmaca" olarak nitelediği teklife karşı oy kullandı.

Teklifin Ulusal Mecliste kabul edilmesiyle birlikte ülkede 2028'e kadar emeklilik yaşı 62'ye sabitlendi.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden PS, parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Lecornu hükümeti ise 2026 bütçe tasarısında bazı değişikliklere gitme sözü vermişti.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açarken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Barnier'nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül'de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasından çıkamamıştı. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu, 12 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.

Muhalefetin hükümeti düşürmek için Ulusal Meclis'e verdiği 2 ayrı gensoru önergesi 16 Ekim'de reddedilmişti. PS milletvekillerinin çoğu önergeye destek vermeyerek, Lecornu hükümetinin düşmesini engellemişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.