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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Vize İptaline Tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Vize İptaline Tepki
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Fransa, İsrail'in iki Fransız heyetinin vizelerini iptal etmesine karşı çıkarak bu durumu 'üzücü' ve 'ilişkiler açısından zararlı' olarak nitelendirdi. Bakanlık, İsrail'e barış için çalışanların cezalandırılmaması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının İsrail ve Filistin topraklarına seyahat edecek iki Fransız heyetinin vizelerini iptal ederek ülkeye girişini engellemesine tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız yardım dernekleri Filistin Mülteci Kampları ile Fransız Kentleri Arası Kardeşlik Derneği ve Fransa Kentler Birliği Derneği öncülüğünde, aralarında siyasi yetkililerin de bulunduğu 2 heyetin İsrail'e ve Filistin topraklarına seyahatinin engellendiği bildirildi.

İsrail makamlarının, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan heyetteki isimlerin vizelerini iptal etmesinin "üzücü, verimsiz ve ilişkiler açısından zararlı" olduğu kaydedilen açıklamada, heyete öncülük eden derneklere yönelik suçlamalara da karşı çıkıldı.

Açıklamada, "Fransa'daki İsrail Büyükelçiliğinin bu dernekler ile terör örgütleri arasında bağ olduğuna dair kamuoyuna yaptığı suçlamalar kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'e "İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barış için çalışan aktörleri cezalandıran bu kararları" geri çekme çağrısı yapıldı.

Derneklerin öncülüğünde İsrail'e seyahat edecek heyette bulunan isimlerin İsrail vizelerinin herhangi bir açıklama yapılmadan iptal edildiğine ilişkin haberler 27 Nisan'da basına yansımıştı.

İsrail 21 Nisan'da solcu parlamenter ve seçilmişlerden oluşan bir heyetin de İsrail'e yapmayı planladıkları ziyaretin hemen öncesinde vizelerini iptal etmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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