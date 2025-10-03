Fransa Dışişleri Bakanlığı, Alıkonulan Fransız Vatandaşlarıyla İletişim Halinde

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 36 Fransız vatandaşıyla iletişim halinde olduklarını belirtti.

Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin "Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından durdurulan Fransız vatandaşlarının durumu hakkında bilgi vermeniz mümkün müdür? Kaç kişiler ve Fransa'ya getirilecekler mi? Bu konuda bir tarih verebilir misiniz?" sorularına Confavreux, şöyle yanıt verdi:

"İlk (geminin) aranmasından itibaren, Avrupa ve Dışişleri Bakanı (Jean-Noel Barrot) çok net bir şekilde kendisini ifade etti. Ne mi dedi? İsrail makamlarına bu aramayı en iyi güvenlik koşullarında yapması ve Fransız vatandaşları talep ettiği anda hakları olan konsolosluk koruması sağlayabilmemiz için çağrıda bulundu."

Confavreux, Barrot'nun filodaki Fransız yolcuların en kısa sürede serbest bırakılması ve Fransa topraklarına dönebilmesini istediğini de dile getirdiğini anımsatarak, "Fransa Büyükelçiliği'nde veya Tel Aviv'deki Konsolosluk'ta olsun, sahadaki ekibimizin tamamen seferber olduğunu söyleyebilirim. Bu gecenin tam ortasında iş başındaydılar. Ketziot hapishanesinde ilk bulunan kişiler onlardı." ifadelerini kullandı.

Fransız vatandaşlarının Aşdod Limanı'ndan Ketziot Hapishanesi'ne götürüldüğünü belirten Fransız Sözcü, bölgedeki Fransız temsilciliklerinin filoya katılan 36 Fransız vatandaşı ve aileleriyle iletişim halinde olduğunu belirtti.

Confavreux, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filoya katılan aktivistlerin alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, onlara "teröristler" diye hitap etmesi hakkında, "Özellikle sorunlu açıklamalarıyla tanınan bir İsrailli bakanın sözleri hakkında yorum yapmak benim görevim değil. Geçmişte, (açıklamalarını) kınamıştık." şeklinde konuştu.

Filoya yönelik saldırının yasa dışı olup olmadığına yargının karar vereceği değerlendirmesinde bulunan Confavreux, filoya yönelik saldırıdan önce ve sonra İsrail'i uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırdıklarını aktardı.

Fransız Sözcü, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı olası yaptırımlar uygulaması konusunda ise "İsrail hükümetinin, bu yaptırımların uygulanamayacağını inanmasının yanlış olacağını düşünüyorum." dedi.

Fransa'nın, daha önce de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde bunun "kırmızı bir çizgi" oluşturacağını belirttiğini hatırlatan Confavreux, Gazze'de bedenlerin kıtlık ve dehşetin izlerini taşıdığına işaret etti.