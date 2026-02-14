Fransa, Rus petrolüne yönelik deniz hizmetleri yasağının 20. yaptırım paketine eklenmesini istiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rus petrolüne yönelik deniz hizmetlerine yasak getirilmesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine eklenmesini umduğunu ve bazı G7 ülkelerinin de bu konuda ilerlemek istediğini belirtti.

62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, G7 ülkeleri dışişleri bakanları gayri resmi toplantıda Almanya'da bir araya geldi.

Barrot, görüşme sonrası burada düzenlediği basın toplantısında, G7 Fransa dönem başkanlığı kapsamında üye ülkelerin dışişleri bakanlarının ilk kez yüz yüze bir toplantı için bir araya geldiğini söyledi.

G7 dönem başkanlıkları kapsamında büyük güçler arasında köprü kurmayı ve uluslararası arenada "blok" mantığını aşmak istediklerini anlatan Barrot, bu nedenle toplantıya Hindistan'ı da davet ettiklerini kaydetti.

Barrot, Rusya'ya yönelik baskı ve yaptırım politikaları konusunda işbirliğini, Birleşmiş Milletler'in (BM) acil reformu gibi pek çok konu başlığını ele aldıklarını ifade ederek, "(BM) Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku uygulamakta zorluklar yaşadığını görüyoruz." dedi.

Avrupalıların, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ateşkes müzakerelerine dahil edilmeden barışın sağlanamayacağını öne süren Barrot, Rus petrolünün taşınmasına yönelik deniz hizmetlerine yasak getirilmesinin AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine eklenmesini umduklarını dile getirdi.

Barrot, bu yasak konusunda "Bazı G7 ülkeleri ilerleme istediklerini zaten ifade etti." diyerek, bu meseleyle ilgili son derece iyimser olduğunu belirtti.

Tüm Avrupa ülkelerinde savunma sanayisinin geliştiğini görmek istediklerini söyleyen Barrot, "Daha egemen ve güçlü bir Avrupa istiyoruz." şeklinde konuştu.