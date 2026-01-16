Fransa Dışişleri Bakanı: Grönland Avrupa Toprağı, Güvenliği Avrupa'nın Güvenliğinden Ayrı Düşünülemez

RİGA, 16 Ocak (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot Letonya'nın başkenti Riga'da Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile ortak basın toplantısı düzenledi, 15 Ocak 2026.

Letonya'nın başkenti Riga'da yaptığı açıklamada, Avrupalıların topraklarını her türlü tehdide karşı savunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Grönland'ın Avrupa toprağı olduğunu ve güvenliğinin Avrupa'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Barrot, ABD'nin Grönland planları kapsamında Avrupa güvenliğini görüşmek üzere Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile perşembe günü Riga'da bir araya geldi.

(Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)