Fransa Dışişleri Bakanı'ndan İsrailli mevkidaşına 'yasa dışı yerleşimciler' uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı yerleşimciler konusunda tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı yerleşimciler konusunda tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Colonna görüşmede, Batı Şeria ve Kudüs'te yükselen gerginliğin ardından özellikle yerleşimciler konusunda tek taraflı adımlar atılmaması, Akabe ve Şarm eş-Şeyh'te varılan son anlaşmalara uyulması gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözüm çerçevesinde acilen İsrailli ve Filistinlilerin barışa ulaşmaları ekseninde siyasi anlayışın yeniden canlandırılmasının gerekliliğinin altını çizen Colonna, Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosunun korunması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşı Cohen'e ülkesinin sivillere karşı tüm saldırıları kınadığını aktardı.

Bakanlar iki ülke arasındaki kadim dostluğu ve Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığını da vurgularken, "İran'ın istikrarsızlaştırma" faaliyetleri başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri, iki ülkenin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası arenadaki sonuçlarıyla mücadele çabalarını da ele aldı.