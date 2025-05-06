Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze'deki işgali genişletmeyi amaçlayan planını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu belirtti ve acil ateşkes ile insani yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Barrot, konuk olduğu RTL radyosunda, İsrail'in Gazze'de işgali ve saldırıları genişletmeyi amaçlayan planını değerlendirdi.

İsrail'in planını sert bir şekilde kınadıklarını belirten Barrot, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımın engelsiz ulaşması gerektiğini vurgulayan Barrot, "Savaş bile olsa, sivillere veya insani yardım çalışanlarına saldırılmaz." dedi.

Barrot, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) ve Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'de yiyecek bir şey kalmadığını, açlık riskinin bulunduğunu ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini belirttiğini aktardı.

Fransız Bakan, "Filistin devletinin tanınması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını dün kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.