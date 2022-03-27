Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Mariupol yeni Halep'tir"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda ABD basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, Mariupol'a yardım etmek için hiçbir şey yapılmazsa bu konuda "kolektif suçluluk" olacağını belirtti. Le Drian, "Mariupol yeni Halep'tir" ifadelerini kullanarak, "İşgalci bir güç var ve kendi amaçlarına ulaşmak için Mariupol'de nüfusu rehin alıyor. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi. Le Drian,"Ukrayna krizinin ötesinde, Avrupa'da istikrar ve güvenlik parametrelerinin sorgulandığı bir kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel