Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Zelenskiy ile görüştü - Haberler

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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Zelenskiy ile görüştü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Zelenskiy ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'yı ziyaret ederek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'yı ziyaret ederek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Zelenskiy, Telegram hesabından, "Colonna'nın Ukrayna'yı ziyareti, devletimize desteğin bir başka göstergesidir. Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelemizde ve Avrupa değerlerinin savunulmasında Fransa'nın liderliğine güveniyoruz. Ukrayna'nın kazanması için silah yardımı, yaptırımların güçlendirilmesi ve ülkemizin AB üyeliğine yaklaştırılması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna limanlarının blokajı sorunu, AB'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 6. yaptırım paketi ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci gibi konular konuşuldu.

Colonna, temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de bir araya geldi.

Fransız bakan, Ukrayna temasları kapsamında bir süre Rus işgalinde bulunduktan sonra tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen, işgal döneminde Rusların sivillere yönelik katliam yaptığı öne sürülen Buça kentini de ziyaret etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Ukrayna Fransa Güncel Haberler

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