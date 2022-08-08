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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Japon mevkidaşı Hayashi ile telefonda görüştü

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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Japon mevkidaşı Hayashi ile telefonda görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları telefonda görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede iki bakanın Çin'in birkaç gündür Tayvan'ın etrafında gerçekleştirdiği büyük ölçekli askeri tatbikatlar ve özellikle balistik füzeler fırlatmasından ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, balistik füzelerden 5'inin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğü hatırlatılarak, Fransa'nın bu bağlamda Japonya ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Colonna ve Hayashi'nin, bu eylemlerin tehlikeli olduğunun altını çizdiği aktarılan açıklamada, iki bakanın bölgede tansiyonları arttıracak herhangi bir tırmanıştan kaçınılması gerektiğini vurguladıkları aktarıldı.

Açıklamada, Colonna'nın Fransa'nın "tek Çin" politikasına uygun olarak Tayvan Boğaz'ındaki barış ve istikrarına olan bağlılığını yinelediğine değinildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Tayvan Fransa Güncel Haberler

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