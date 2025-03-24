Fransa Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, 27-28 Mart tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, 27-28 Mart tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel