Fransa Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, 27-28 Mart tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.