Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Türkiye'de Acil ve Koşulsuz Ateşkes İçin Umut Var

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Türkiye'de Acil ve Koşulsuz Ateşkes İçin Umut Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İstanbul'da gerçekleştirilecek teknik görüşmelerin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlamasına imkan verecek bir ateşkes sağlayabileceğini belirtti. Barrot, Putin'e yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin, "Türkiye'de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerinin başlamasına imkan verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz." dedi.

Barrot, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçtiği bir teknik ekibin Türkiye'ye geleceğini ve burada Ukraynalı bir ekiple görüşeceğini anımsatan Barrot, bu sayede "Rusya'nın ABD'nin ve Avrupalıların kendisine yönelik enerji ve finansal alanda uygulamaya hazırlandığı ciddi yaptırımlardan kaçınabileceğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, söz konusu yaptırımlarla Putin'i savaşı sonlandırmaya zorlamak istediklerini belirterek, İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Türkiye'de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerinin başlamasına imkan verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte 2022'de Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da yürütülen müzakerelerin "başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açan 3 tuzağa" düşmek istemediklerini kaydeden Barrot, bu tuzakları müzakerelerin ateşkes sağlanmadan yürütülmeye çalışılması, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasının dayatılması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların müzakerelerin başında kaldırılmak istenmesi olarak sıraladı.

Barrot, "Putin'in bu müzakereleri yok saymaya devam etmesi halinde" Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını vurguladı.

Antalya'daki görüşmeleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda ise Barrot, "Türkiye'deyiz, Ukrayna'nın yanındayız. Mesaj net: koşulsuz derhal ateşkes. Rusya devam ederse, yalnızlaşmayı ve yaptırımları seçmiş olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.