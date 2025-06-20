Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan İran Açıklamaları

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, bir ülkeye dış müdahaleyle rejim değişikliği dayatmaya çalışmanın tehlikeli olabileceğini daha önce Irak ve Afganistan gibi ülkelerde gördüklerini belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İran ile Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi arasındaki toplantının ardından Barrot, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Barrot, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın dünya genelindeki istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

İran nükleer programının kalıcı ve katı şekilde denetlenmesini sağlamak için diplomasi yoluyla bir müzakere gerektiğini vurgulayan Barrot, şöyle devam etti:

"Dışardan bir rejim değişikliği dayatmaya çalışmanın ne kadar yanıltıcı ve tehlikeli olabileceğini Afganistan'da, Irak'ta ve Libya'da da gördük, çok iyi biliyoruz. Kendi kaderine karar vermek halka kalmış ve böyle bir değişikliğin zamanını ve koşullarını belirleme konusunda İran halkına güveniyoruz."

Barrot, İran'ın nükleer programının Fransa ve Avrupa'nın güvenlik çıkarları için doğrudan tehdit teşkil ettiğini savunarak, "İran izin verildiğinden 10 kat daha fazla zenginleştirme yapıyor ve izin verildiğinden 30 kat daha fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına sahip." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, İran'da tutuklu Fransız vatandaşları Jacques Paris ve Cecile Kohler'in tutukluluk hallerinin derhal son bulması gerektiğini söylediğini aktaran Barrot, "İranlı Bakan'ı müzakere yoluna katılmaya çağırdık." ifadesini kullandı.

Erakçi'yi, İsrail'in saldırılarının sona ermesini beklemeden tüm taraflarla müzakere masasına oturmaya çağırdıklarını kaydeden Barrot, bu saldırıların son bulması beklentisini de dile getirdi.

Barrot, Erakçi'nin Avrupalıların, İran ile diğer taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmasına olumlu baktığını aktararak, ABD yönetiminin bölgedeki duruma müzakere yoluyla bir çözüm bulmak istediğini belirtti.

"(ABD) Bu yönde ilerlediğinde her zaman destekçisi olduk." diyen Barrot, ABD'yi İran hükümetiyle müzakereye başladığında desteklediklerinin altını çizdi.

Cenevre'deki görüşmede kaydedilen gelişmelerin ABD'yi bölgeye gelecek günlerde saldırılar düzenlemekten vazgeçirip geçirmeyeceğine ilişkin soruya Barrot, "ABD yerine konuşamam ve (bunu) ABD temsilcilerine sormaya davet ediyorum. İsrail'in önemli güvenlik sorununu ancak müzakereyle çözebileceğimize inanıyorum." yanıtını verdi.