Fransa Dışişleri Bakanı, Epstein belgelerindeki bulguların soruşturulması gerektiğini belirtti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde ortaya çıkan ilk bulgularla ilgili titiz bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Barrot, Orta Doğu temasları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü.

Görüşmelerin ardından Barrot, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına tarafların uyması gerektiğini söyledi.

Barrot, bunun için İsrail'in aldığı taahhütler doğrultusunda Lübnan topraklarından çekilmesi ve sivillerin korunması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görevini sonlandırmasına hazırlık için Lübnan'daki tüm silahların devlet ve ordunun elinde olması gerektiğine işaret eden Barrot, "Lübnan ordusu konuşlandığı bölgelerde kalıcı olarak kalmalı." ifadesini kullandı.

Barrot, Lübnan halkının tükendiğini ve ülkelerini sağlıklı temellerle yeniden inşa etmek istediğini vurgulayarak, "(Lübnanlılar) ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanışı karşısında, Gazze'de olduğu gibi, seçmedikleri bir çatışmaya sürüklenmek istemiyorlar." dedi.

Lübnan'ın sorunlarının çözümü için İran dahil farklı ülkelerdeki gelişmelere güvenmemek gerektiğinin altını çizen Barrot, Orta Doğu'da askeri gerilimin artma riskinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

İran'ın bölgede istikrarsızlık kaynağı olmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunan Barrot, Hizbullah'ı silahsızlandırma sürecinin devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Epstein belgeleri hakkında titiz soruşturma isteği

Barrot, Epstein dosyasıyla ilgili paylaşılan yeni belgelere de değinerek, "Bu dosyalardan çıkan ilk bulguların eşi benzeri görülmemiş ve son derece ciddi olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Konuyla ilgili titiz ve derinlemesine bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayan Barrot, adı bu belgelerde geçen Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı Jack Lang hakkında "Önceliğim, Arap Dünyası Enstitüsünün işleyişini, devamlılığını ve bütünlüğünü sağlamak. Bu nedenle kendisini ilgilendiren konular hakkında hesap vermesi için Başkanı çağırdım." ifadesini kullandı.

Barrot, Lang'ın 8 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığına geleceğini ve IMA'daki görevine devam edip etmemesi konusunda "tüm seçeneklerin masada olduğunu" kaydetti.