Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Cenevre'deki Barış Görüşmelerini Değerlendirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'yle Ukrayna için barış planının ele alındığı görüşmelerin yapıcı ve faydalı geçtiğini belirtti.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Cenevre'de dün yapılan Ukrayna barış planı görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupalı meslektaşlarıyla görüştüğünü belirten Barrot, "ABD ile Cenevre'deki görüşmeler yapıcı ve faydalıydı." ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyacak ve Avrupa'nın çıkarlarını ve güvenliğini garanti altına alacak bir barışın koşullarını oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.