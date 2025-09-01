Fransa'dan Yemen'deki Husi Gözaltılarına Sert Tepki

Fransa, Yemen'deki Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını keyfi olarak gözaltına almasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Yemen'in Sana ve Hudeyde illerinde Husiler tarafından BM çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınması dalgasını, BM binalarına baskın düzenlenmesini ve kuruluşun mallarına el konmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu gözaltıların uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, BM çalışanlarının "derhal ve koşulsuz" salıverilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu eylemlerin Yemen halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların dağıtımını sekteye uğrattığı belirtilerek, BM'nin ülkedeki faaliyetlerine "tam destek" verildiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgede 11 BM çalışanının gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtmişti.