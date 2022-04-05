Fransa'dan Ukrayna'da vatandaşlarına karşı işlenen olası "savaş suçlarına" dair soruşturma - Haberler

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Fransa'dan Ukrayna'da vatandaşlarına karşı işlenen olası "savaş suçlarına" dair soruşturma

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa'dan Ukrayna'da vatandaşlarına karşı işlenen olası 'savaş suçlarına' dair soruşturma

Fransa'da savcılık, Ukrayna'da Fransız vatandaşlarına yönelik muhtemel "savaş suçları" işlendiği gerekçesiyle üç soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa'da savcılık, Ukrayna'da Fransız vatandaşlarına yönelik muhtemel "savaş suçları" işlendiği gerekçesiyle üç soruşturma açıldığını duyurdu.

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (PNAT) yapılan basın açıklamasında, Ukrayna'nın Mariupol kentinde 25 Şubat-16 Mart, Gostomel'de 1-12 Mart ve Çernihiv'de 24 Şubat'tan bu yana Fransız vatandaşlarına karşı işlenen çok sayıda muhtemel savaş suçuna ilişkin üç yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, işlenen suçların zihinsel bütünlüğe kasıtlı saldırı, çatışmada yer almayan sivillerin kasti hedef alınması, sivillerin zaruri materyallerden kasti mahrum bırakılması gibi unsurlar içerdiği için "savaş suçu" olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Soruşturmaları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi yürütecek.

PNAT, Fransız-İrlandalı gazeteci Pierre Zakrzewski'nin 14 Mart'ta öldürülmesinin ardından 16 Mart'ta bir "savaş suçu" soruşturması açmıştı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Terörle Mücadele, Ukrayna, Fransa, Savaş, Güncel, Haberler

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