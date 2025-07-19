Fransa'dan Süveyda'da Ateşkes Duyurusu

Fransa'nın Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris hükümetinin, Süveyda'da ateşkes ilan edilmesinden memnun olduğu belirtildi.

Açıklamada, taraflara ateşkese uyması ve her türlü tek taraflı eylemden kaçınması çağrısında bulunurken, "Çatışmalar ve şiddet eylemleri derhal sona ermeli. Sivillerin güvenliği ve temel hizmetlerin sunulabilmesi için insani yardım erişimi yeniden sağlanmalı." ifadesine yer verildi.

Suriye makamlarından, Suriye halkının tüm kesimlerinin güvenliğinin ve haklarının güvence altına alınması talep edilen açıklamada, Suriye makamları ve Süveyda'daki temsilcilerin kalıcı bir anlaşmaya varmak üzere diyaloğu yeniden başlatmaları istendi.

Açıklamada, bu diyaloğun, Suriye'nin birliğini, istikrarını ve egemenliğini güçlendirmesi beklentisi ifade edilirken, bölgede sivillere yönelik suç işleyenlerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması talebine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın Suriye'nin istikrarını desteklemeye yönelik çabalarını sürdüreceği kaydedildi.