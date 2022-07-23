Fransa'dan, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırılara ilişkin açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'dan, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırılara ilişkin açıklama

AA - Alaattin Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'dan, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırılara ilişkin açıklama

Fransa, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıların endişeye yol açtığını duyurdu.

Fransa, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıların endişeye yol açtığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i etiketleyerek Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM himayesinde imzalanan anlaşmanın ertesi günü Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırılarının endişeye yol açtığını belirtti.

Colonna "Rusya'yı anlaşmanın metnine ve ruhuna saygı duymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililer, Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

Fransa Türkiye'nin arabuluculuğundan memnun

Öte yandan Fransa'nın BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, gıda ihracatının yolunu açmak amacıyla İstanbul'da kaydedilen ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Anlaşmanın, küresel gıda güvenliğinin sağlanması için elzem olduğunu belirten Riviere, açıklamasında "Fransa Guterres ve Türkiye'nin sarf ettikleri çabaları takdir ediyor ve hızlı uygulama çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Margo da Türkiye ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür ettiği mesajını paylaştı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler Fransa Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title