Fransa, İsrail'in UNRWA merkezine baskın düzenlemesinden "üzüntü" duyuyor

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine baskın düzenlemesini "üzüntü" ile karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binalarının "ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarının" herkes için bağlayıcı olduğu belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanının 22 Ekim'de verdiği danışma görüşünün hatırlatıldığı açıklamada, " İsrail'in insani yardım ve Birleşmiş Milletlerle işbirliği konusundaki yükümlülükleri" olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Kararlı pozisyonu ve söz konusu UAD görüşü doğrultusunda Fransa, İsrail'i insani yardıma yönelik tüm engelleri kaldırmaya ve UNRWA dahil olmak üzere tüm BM ajanslarıyla işbirliği yapmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada UNRWA Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yardım sağlanmasında "vazgeçilmez bir aktör" olarak nitelenirken, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA yerleşkesine baskın düzenlemesinin "üzüntü" ile karşılandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.