Fransa'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısına Sert Tepki

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece, İsrail ordusu 40'tan fazla ülkeden yüzlerce katılımcının olduğu Küresel Sumud Filosu'na karşı yeni bir korsanlık eyleminde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, filoda ayrıca LFI parlamenterleri Rima Hassan, François Piquemal, Marie Mesmeur ve Emma Fourreau'nun da bulunduğu kaydedilerek, "Gazze'deki yasa dışı ablukasına ve soykırımına devam etmek için İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu konvoyuna saldırdı, gemilere el koydu ve aktivistleri uluslararası sularda durdurdu." denildi.

Günlerdir, aşırı sağcı İsrail hükümetinin filoya karşı neler yapacağını duyurduğu anımsatılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylemsizliği karşısında, filodaki Fransız vatandaşlarının ülkelerinin onurunu kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na ilişkin saldırısı hakkında "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ordusunun bu yeni saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filonun Gazze'deki soykırımı durdurmak için Avrupalı hükümetlerden daha fazlasını yaptığı vurgulanan açıklamada, "Gemilerin iade edilmesini ve kaçırılanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarından söz konusu aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenecek tüm gösterilere katılması istenerek, "Bu haydut devlete yaptırım uygulamanın, onu ambargo altına almanın ve ateşkesi dayatmak için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde uluslararası bir arabuluculuk gücünün konuşlandırılmasının zamanı çoktan geldi." değerlendirmesine yer verildi.