Fransa'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşüne uygun olarak uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın BM'nin başlıca yargı organı olan UAD'ye bağlılığı vurgulandı.

Fransa'nın, İsrail'i mahkeme tarafından da vurgulanan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uymaya çağırdığı açıklamada, İsrail'den Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere insani yardımların "derhal ve kesintisiz olarak" ulaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldırması istendi.

Ayrıca açıklamada İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da dahil olmak üzere BM ile işbirliği yapmaya çağrıldı.

Açıklamada, "Fransa, bölgedeki halkın ihtiyaçlarına yönelik insani yardımların sağlanması dahil olmak üzere tüm tarafların ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamasının önemini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

UAD, dün açıkladığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu bildirmişti.

İsrail, bölgedeki en büyük yardım kuruluşu olan UNRWA'nın mart ayından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.