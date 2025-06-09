Fransa'dan İsrail'e Tepki: Uluslararası Hukuka Aykırı

Fransa'dan İsrail'e Tepki: Uluslararası Hukuka Aykırı
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Fransa'daki solcu milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisini durdurarak aktivistleri alıkoymasını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı. Tepkiler, aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulunarak devam ediyor.

Fransa'da solcu milletvekilleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisini durdurarak aktivistleri alıkoymasının uluslararası hukuka ve insancıl "hukuka aykırı" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail'in yelkenlideki aktivistleri alıkoymasının "uluslararası hukukun açık şekilde ihlali" olduğunu belirtti.

İsrail'in yelkenliye kendi kara sularının dışında müdahalede bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bunun aynı zamanda uluslararası deniz ve insancıl hukukun da ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma bu müdahaleyi şiddetle kınama çağrısı yapılarak, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin de derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.

Solcu çevreci parti Yeşillerden (EELV) yapılan açıklamada da aynı şekilde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin altı çizilerek, barışçıl aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulmasına tepkilerin "uluslararası halk seferberliğine" dönüşmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, barışçıl aktivistlerin serbest bırakılması için Fransa, Avrupa ve Birleşmiş Milletlerden (BM) harekete geçmeleri istendi.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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