Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler - Haberler

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler
AA - Stuart Brock - Güncel
Dover kenti açıklarında deniz yolunu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dover kenti açıklarında deniz yolunu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, sınır kuvvetlerine bağlı görevliler tarafından Dover rıhtımına getirildi.
AA / Stuart Brock - Güncel