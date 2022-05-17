Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler - Haberler

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Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler

AA - Stuart Brock - Güncel
Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler

Dover kenti açıklarında deniz yolunu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dover kenti açıklarında deniz yolunu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, sınır kuvvetlerine bağlı görevliler tarafından Dover rıhtımına getirildi.

AA / Stuart Brock - Güncel

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