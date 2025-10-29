Haberler

Fransa'dan HDK'ya Kınama ve Sivillerin Korunması Çağrısı

Güncelleme:
Fransa, Sudan'ın Faşir kentindeki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) saldırılarını artırmasını kınadı ve sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu. Fransa, çatışmanın çözümü için müzakerelere başlanmasını teşvik ediyor.

Fransa'nın, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de ülkede 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırılarını artırmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasını garanti altına almaya çağrıldı.

HDK'nin Faşir'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve genişletmesinin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, tarafların ateşkese varmak için "derhal ve iyi niyetli" müzakerelere başlaması istendi.

Açıklamada, Fransa'nın, çatışmanın çözümü ve Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği'nin çalışmalarını desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
