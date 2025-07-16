Fransa'dan Gazzeli Anne ve Oğluna Mülteci Statüsü

Fransa'da Ulusal İltica Hakkı Mahkemesi (CNDA), Gazze Şeridi'nden kaçarak Fransa'da iltica başvuru yapan Gazzeli bir kadın ve oğluna mülteci statüsü verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da iltica başvurusunda bulunan ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından tanımlanmayan Gazzelilere ilk kez mülteci statüsü verildi.

Bugüne kadar UNRWA tarafından belirlenmeyen Gazzeliler, Fransa'da yalnızca ikincil koruma statüsünden yararlanıyordu.

CNDA, 11 Temmuz'da verdiği kararla İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nden kaçan Filistinli bir kadın ve küçük yaştaki oğluna mülteci statüsü tanıdı.

Mahkeme kararında, bu kişilerin kimlikleri nedeniyle ülkelerine döndüklerinde zulme uğrama korkusu duymakta haklı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin Gazzeli kadın ve oğluna mülteci statüsü verdiği ve "tarihi" olarak nitelenen kararında "Mart 2025'te sona eren ateşkesin ardından İsrail güçleri tarafından uygulanan savaş yöntemlerine" vurgu yapıldı.

Kararda, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda sivil ölü ve yaralının olmasına, altyapıların (su, elektrik, hastaneler, okullar) büyük çapta yıkılmasına, zorla yerinden edilme ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının engellenmesi sonrasında Gazzelilerin yaşadığı gıda güvensizliği krizine de dikkat çekildi.

Filistinli kadın ve oğlunun avukatı Me Maya Lino, kararla ilgili açıklamasında "Bu karar, olağanüstü yoğunluktaki çatışmanın tüm Filistinlilerin hayatını (sadece) Filistinli oldukları için tehlikeye attığını kabul ediyor." dedi.

CNDA'nın kararı 3 yerine 9 yargıçla genişletilmiş oturumda alındı.

Basında yer alan haberlere göre, iltica başvurusunda bulunan 47 yaşındaki kadın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinin İsrail saldırılarında yıkılmasının ardından bacağından yaralanan oğlu ile Mısır'a geçti ve Ocak 2024'te Fransa'ya gitti.