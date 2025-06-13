Fransa'dan Filistin Devletine Destek Kararlılığı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın, Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu söyledi.

Barrot, başkent Paris'te, Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Barrot, Fransa'nın, Filistin devletini tanıması konusunda "Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bunu yapmaya kararlı." dedi.