Fransa'dan Erdoğan'a 'Rusya yaptırımları' uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan'dan, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine karşı mücadele etmesini istediği bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un bugün Ukrayna savaşının birinci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşen video konferans görüşmesinde Erdoğan'a yaptırımların delinmesine karşı mücadele vurgusu yaptığı belirtildi.

Macron'un, " Rusya'yı Ukrayna'ya saldırıları sona erdirmeye zorlamak için, üzerindeki baskı ve izolasyonun artırılması gerektiği" mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Erdoğan'dan, "Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine karşı mücadele etmesini" talep ettiği de belirtildi. Türkiye'nin açıklamasında yer verilmedi

Türk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın Macron ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği ve Macron'un görüşmede Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Erdoğan'ın da Macron'a Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür ettiği kaydedilmiş ve "Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı" açıklamasıyla yetinilmişti.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan, öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan'ın "Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirttiği" kaydedilmişti.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti" denildi.