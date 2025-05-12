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Fransa'dan AB-İsrail Anlaşmasına Yorum: Meşru Bir Talep

Fransa'dan AB-İsrail Anlaşmasına Yorum: Meşru Bir Talep
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hollanda'nın İsrail'in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesine saygı gösterip göstermediğini incelemesi talebini meşru buldu. Barrot, AB Komisyonu'ndan bu talebi değerlendirmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'e Avrupa Birliği (AB) pazarında imtiyazlar tanıyan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik Hollanda'nın talebinin meşru olduğunu belirtti.

Barrot, hafta sonu France Inter radyosu, Le Monde gazetesi ve kamu yayıncısı Franceinfo'nun ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hollanda'nın AB Komisyonundan Tel Aviv hükümetinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesine saygı duyup duymadığını incelemesini talep ettiğini dile getiren Barrot, "Bu, meşru bir talep ve AB Komisyonunu bunu incelemeye davet ediyorum." dedi.

Barrot, bu sözlerinin Fransa'nın bu anlaşmanın sorgulanmasından yana olduğu anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, "AB Komisyonunun İsrail'in bu anlaşmanın 2. maddesine uyup uymadığı konusunu nasıl değerlendirdiğini bir görelim." şeklinde yanıt verdi.

AB'den İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinde taraflar arasındaki ilişkilerin "insan haklarına" dayalı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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