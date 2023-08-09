- Fransa'daki yangın faciasında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi aranıyor

PARİS - Fransa'nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangının ardından 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin konakladığı yazlık evde sabah saatlerinde çıkan yangının bilançosu netleşiyor. İtfaiyecilerin çalışmalarına liderlik eden Philippe Hauwiller yaptığı açıklamada, kayıp durumdaki 11 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Binanın üst katlarına ulaşmanın zor olduğunu belirten Hauwiller, "Çok büyük miktarda moloz, çok sayıda çökmüş bölüm ve sağlam olmayan bir zemin var" dedi. Hauwiller, yangından yalnızca zemin kattakilerin kaçabildiğini, üst kattakilerin mahsur kaldığını aktardı.

Yanan binanın enkazında yürütülen çalışmalarda insansız hava araçları ve köpekler de kullanılıyor.

Yangının nedeni belirsiz

Öte yandan Haut-Rhin Valiliğinden yerel saatle 06.30 sıralarında çıkan yangına ilişkin yapılan açıklamada, 17 kişinin tahliye edildiği, kayıp durumdaki 11 kişinin ise hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarılmıştı. Saat 09.00'da kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.