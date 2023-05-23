- Fransa'daki Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor

PARİS - Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Fransa'da oy kullanma işlemi devam ediyor.

Fransa'da, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemleri devam ediyor. Vatandaşların oylarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için 30 sandık kurulan Paris Başkonsolosluğu'nda uzun kuyruklar oluştu.

Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve eşi de ikinci tur oylarını kullanmak üzere sandık başına geldi. Büyükelçi Onaner, "Paris Başkonsolosluğu'nda oyumuzu kullandık. Seçimlerin ikinci turunda katılımın, ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Bizi çok memnun ediyor. Paris Başkonsolosluğu belki de dünyanın en çok oy kullanılan oy kullanma merkezlerinden birisi. Paris Başkonsolosluğu'nda 30 sandığımız açık ve Pazar günü 20 bine yakın vatandaşımız oy kullandı. Bu da bir kere vatandaşlarımızın oy kullanma işlemine bilinçli şekilde yaklaştığını gösteriyor. Bizler de ikinci turda oy kullanma süresinin 5 günle sınırlı olmasına rağmen vatandaşlarımıza bu imkanı en iyi şekilde sağlayabildik. Şu anda memnunuz" dedi.

Oy kullanma işlemi bu hızla giderse birinci turdaki katılım oranından da yüksek bir katılım ihtimalinin olduğunu söyleyen Onaner, "Her halükarda oy kullanmaya gelen tüm vatandaşlarımız sıra beklemeden veya az sıra bekleyerek süratle oy kullanabiliyorlar. Bunun için de memnunuz. Umarım oy kullanma işleminin sonuna kadar bu şekilde güzel tamamlanır. Oy kullanmaya gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Paris Başkonsolosluğu çalışanlarına, parti temsilcilerine de aynı şekilde teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunu kullanmak için konsolosluğa gelen ve "Kızımın kolunda geldim bakın ben oyumu kullandım" diyen 91 yaşındaki seçmen de gençleri ve diğer vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.