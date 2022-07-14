Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu - Haberler

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Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa'daki orman yangınlarında yaklaşık 4 bin hektar alan kül oldu

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 3 bin 750 hektar arazi küle döndü.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 3 bin 750 hektar arazi küle döndü.

Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Alevler şu ana kadar 2 bin 100 hektarlık alanı küle çevirdi.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar bin 750 hektarlık arazi kül olurken, kamp alanlarından 60 kişi daha tahliye edildi. Dün çevredeki 5 kamp alanından 6 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

İki noktadaki söndürme çalışmaları, 6 uçak ve yaklaşık bin itfaiyeciyle devam ediyor.

(İHA)

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