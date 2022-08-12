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Fransa'daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi

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- Fransa'daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi Fransa'nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.

- Fransa'daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi

PARİS - Fransa'nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangınıyla mücadele Almanya, Romanya ve Yunanistan'dan gelen ekiplerle 3. gününde sürüyor. Yangında şu ana kadar 7 bin 400 hektarlık yeşil alan küle döndü. Yetkililer yüksek sıcaklık ve artan kuraklığın ülkenin güneybatısında yeni yangınlara yol açma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Fransa'nın meteoroloji servisi de güneybatı bölgesinde sıcaklığın 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti. Yangın nedeniyle 10 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Fransa'da karbon kirliliği en yüksek seviyede

Avrupa Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Fransa'nın kayıtların tutulmaya başladığı 2003'ten bu yana ülkede haziran-ağustos ayları arasında orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. CAMS görevlisi Mark Parrington, "Sıcak hava dalgası Fransa'nın güneybatısındaki ve İber Yarımadası'ndaki yangınları şiddetlendirdiği için orman yangınlarının sayısındaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonları izliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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