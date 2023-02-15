Fransa'daki Kültür Dernekleri Türkiye İçin Bağış Topluyor

6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremlerin ardından Fransa, depremzedeler için bağış kampanyaları düzenledi.

6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremlerin ardından Fransa, depremzedeler için bağış kampanyaları düzenledi.

Ülkedeki Fransız-Türk kültür dernekleri, bağışlanan gıda, kıyafet ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaçları toplamak üzere seferber oldu.

SES 1 (Fransızca): TUNCAY KARA, Fransa'daki bir Türk kültür derneğinin başkan yardımcısı:

"Bunlar battaniyeler ve yetişkin kıyafetleri. İlk önce bunlar bağışlandı. Şu an için ağırlıklı olarak kıyafet var. İnsanlara kadın ve çocuklara yönelik hijyen ürünlerini de getirmeleri için talepte bulunduk."

Lyon'da kentin belediye dairesine göre yedi dernek, bağış toplama faaliyetleri organize etmiş durumda.

SES 2 (Fransızca): HAKAN SARİER, Fransa'daki bir Türk kültür derneğinin başkanı:

"Bağış kampanyası Pazartesi gününe kadar devam edecek ve Türkiye, Lyon'daki bağışları almak için Pazartesi günü bir kargo uçağı gönderecek. Yardım doğrudan gerekli bölgelere ulaşacak."

Fransa'nın her yerinde benzer faaliyetler yürütülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyon'dan bildiriyor. (XHTV)