Fransa'daki Hayvanat Bahçesi Büyük Ölçekli Işık Gösterisi Düzenleyecek Güncel Haberler Fransa'nın başkenti Paris'in hemen dışında yer alan Thoiry ZooSafari Hayvanat Bahçesi, 30 Ekim'den itibaren Mart 2023'e kadar büyük ölçekli bir ışık gösterisi düzenleyecek. Fransa'nın başkenti Paris'in hemen dışında yer alan Thoiry ZooSafari Hayvanat Bahçesi, 30 Ekim'den itibaren Mart 2023'e kadar büyük ölçekli bir ışık gösterisi düzenleyecek. Çarşamba günü, hayvanat bahçesine yaklaşık 2.000 adet büyük karakter, hayvan ve bitki şeklinde ışıklandırmanın yerleştirildiği bildirildi. Tüm tur güzergahının uzunluğu yaklaşık 1,5 kilometreyi buluyor. Organizatörlere göre, geçen yılki ışık gösterisi 500.000'den fazla izleyici çekti. Kaynak: Xinhua / Güncel Hayvanat Bahçesi Fransa Paris Güncel Haberler

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