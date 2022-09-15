Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri Güncel Haberler Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi. Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi. Fransa'da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı. Güncel Kaynak: AA / Kenan Irtak Türk Hava Yolları Fransa Eylül Güncel Haberler

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