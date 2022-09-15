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Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

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Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Fransa'ya yarın düzenleyeceği birçok seferi, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

Fransa'da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

Grev nedeniyle THY de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

Türk Hava Yolları Fransa Eylül Güncel Haberler

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