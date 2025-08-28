Fransa'daki Evsiz Çocukların Sayısı Yüzde 6 Artarak 2 Bin 159'a Ulaştı

Fransa'da sokakta yaşayan çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 159'a yükseldi. UNICEF ve FAS, hükümetin vaadine rağmen bu artışın kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Ülkedeki yabancıların haklarını savunan 1000'e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki evsiz çocukların sayısı 2 bini aştı.

Bunların 503'ünü 3 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Bu sayı, yalnızca barınma talebi için acil yardım hattı 115'i arayan ailelerin çocuklarını kapsıyor.

Kurumların verdiği bu veriler, çocuk yaştaki düzensiz göçmenler ve aileleriyle derme çatma barınaklarda veya gecekondularda kalan çocukların sayısını içermiyor.

Paris hükümetinin 2022'de "sokakta tek bir çocuğun bile kalmayacağı" vaadi sonrası sokakta kalan çocukların sayısı yüzde 30 arttı.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Her yıl sokakta uyuyan ve insan onuruna aykırı yaşam koşulları ile günlük tehlikelere maruz kalan çocukların sayısındaki artışı kızgınlıkla görüyoruz." ifadesini kullandı.

FAS Başkanı Pascal Brice, "Ülkemizde okula gittikten sonra geceleri bazı çocukların sokaklara dönmesini kabul edemeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
