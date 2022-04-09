Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde Cezayir asıllı seçmenlerin oyları belirleyici olur mu?

Siyasi uzmanlar, Fransa'da sayıları milyonları bulan Cezayir asıllı seçmenlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici rol oynama gücüne dikkati çekiyor.

Resmi olmayan verilere göre, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Cezayirli bulunduğu tahmin ediliyor. Fransa'nın toplam nüfusunun 67 milyon olduğu göz önüne alındığında Cezayir kökenli seçmenler sandık sonuçlarını belirlemede önemli yer tutuyor.

Bu durumun farkında olan siyasetçiler, geçmişten bugüne seçim öncesi Cezayir asıllı seçmenlere yönelik açıklamalar, hatta Cezayir'e propaganda ziyareti yaparak bu kitlenin oyunu kazanmaya çalışıyor.

Beş yıl önceki seçimin favori adayı Emmanuel Macron da 16 Şubat 2017'de Cezayir ziyareti sırasında verdiği mülakatta sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak niteleyerek demokratların dikkatini, Fransız ılımlı ve aşırı sağının ise şimşeklerini üzerine çekmişti.

Ancak ikinci dönem için adaylığını koyan Cumhurbaşkanı Macron, 30 Eylül 2021'de hiç beklenmedik bir çıkış yaparak Cezayir'e karşı kökten farklı bir yaklaşım sergiledi. Macron'un, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" ifadeleri Cezayir'in tepkisini çekti.

Cezayir yönetimi Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırdı.

Bundan sonra Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Alman dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda, Macron'un seçimlerle ilgili nedenlerle aşırı sağcı açıklamalar kullandığını söyledi.

Fransa'daki Cezayir diasporasını seferber etme sinyali

İki ülke arasında eşi görülmemiş diplomatik krizin yaşandığı bir dönemde Cezayir, Fransız siyasetini etkilemek için diaspora kartını gösterdi.

Cezayir'in Paris Büyükelçisi Anter Davud, 17 Ekim Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Fransa'da en büyük yabancı topluluğa sahip Cezayir'in meseleleri kendi eline alamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Büyükelçi'nin açıklaması Fransa'yı rahatsız etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı Cezayir'in "Fransa'nın iç işlerine müdahalesi ve egemenliğine hakaret" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmelerle birlikte Cezayir asıllı seçmenlerin Fransa'da yarın düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oynayacağı rol merak ediliyor.

Uluslararası krizler konusunda uzman Hassan Kasimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir, Fransa'da çok güçlü bir diasporaya sahip. Bu, cumhurbaşkanlığı seçimleri vesilesiyle güçlü bir baskı aracı olabilir." dedi.

Kasimi, Cezayir hükümetinin Fransa'daki diasporasını organize ederek ülke için faydalı ve baskıcı bir lobi olarak kullanması gerektiğine işaret etti.

Cezayirli seçmen genelde aşırı sağ tehdidine karşı sandığa gidiyor

Yurt Dışında İkamet Eden Cezayirliler Federasyonunun eski başkanı Nureddin Belmeddah ise Fransa'daki Cezayir kökenli seçmenlerle ilgili şunları söyledi:

"Cezayir kökenli seçmenler Fransa'da sadece cumhurbaşkanlığı değil, meclis ve belediye seçimlerinin sonuçlarını da belirleme gücüne sahip. Ancak dağılmış durumdalar. Fransa ve Avrupa'daki Yahudi ya da Fas lobisi gibi organize bir baskı gücü oluşturmuyorlar."

Cezayirli seçmenin ana vatanındaki veya Fransa'daki davranışının çok benzer olduğunu fark ettiklerini aktaran Belmeddah, bu seçmenlerin seçimleri boykot etme eğiliminde olduğunu ve sadece aşırı sağın iktidara gelmesi olasılığını ve bundan doğabilecek sonuçları hissettiğinde aşırı sağın önünü kesmek için oy kullandığını dile getirdi.

Cezayir diplomatik misyonunun Fransa seçimlerinde etkili bir seçmen kitlesi oluşturmadaki "belirleyici" rolüne işaret eden Belmeddah, büyükelçiliğin desteğinin, diaspora fertlerinin fikir üretmesini sağlayacak ve düşüncelerine önderlik edecek federasyonların veya derneklerin oluşumuna katkıda bulunabileceğini ve kullandıkları oyun bir adayı kazandırabileceğini veya diğerine seçimleri kaybettirebileceğini ifade etti.

Belmeddah, önceki seçimlerin aksine Cezayir'e yakın bir aday bulunmadığına ve Cezayir diasporası arasında açık bir siyasi ilgisizlik olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak.