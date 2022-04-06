Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışma şirketi McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldı - Haberler

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Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışma şirketi McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldı

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışma şirketi McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldı

Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurdu.

Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurdu.

PNF'den yapılan açıklamada, Senato'nun oluşturduğu komite tarafından yayımlanan ve danışmanlık şirketlerinin kamu politikalarına etkilerini gösteren raporun ardından söz konusu şirketlere vergi kaçırma soruşturması açıldığı belirtildi.

Ön soruşturmanın Mali Adli Soruşturma Servisince yürütüleceği aktarılan açıklamada, McKinsey şirketinin adı paylaşılmadı.

Fransa Senatosu tarafından oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'nin son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda ayrıca 2018-2021'de McKinsey ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Elysee Sarayı, Hükümet, Fransa, Vergi, Güncel, Haberler

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