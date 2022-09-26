Fransa'da Yeşiller Partisi Meclis Grup Eş Başkanı "taciz" suçlamaları üzerine istifa etti Güncel Haberler ÖØ Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Meclis Grup Eş Başkanı, eski kız arkadaşının kendisini psikolojik tacizle suçlamasının ardından istifa etti. ÖØ Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Meclis Grup Eş Başkanı, eski kız arkadaşının kendisini psikolojik tacizle suçlamasının ardından istifa etti. Julien Bayou, yaptığı açıklamada, Meclis Grup Eş Başkanlığı görevinden istifa ettiğini ancak parlamentodaki koltuğunu bırakmayacağını söyledi. Bayou aynı zamanda EELV partisinin genel sekreteri görevinden de çekileceğini açıkladı. Neyle suçlandığının kendisine doğrudan söylenmediğini belirten Bayou, "Kendimi savunamıyorum çünkü beni dinlemeyi reddediyorlar." dedi. Bayou, sosyal medya üzerindeki baskıyla "savunması imkansız" bir duruma düştüğünü belirtti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, eski kız arkadaşına psikolojik şiddet uyguladığı iddiasının ardından EELV Meclis Grup Eş Başkanı Julien Bayou'nun bu görevi 20 Eylül'de askıya alınmıştı. Bayou'nun, EELV partisinin genel sekreteri olmaya devam ettiği bildirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Fransa Güncel Haberler

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