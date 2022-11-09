Fransa'da Yenilenebilir Enerji 2022-2023 Döneminde 31 Milyar Euro Gelir Getirecek

PARİS, 9 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Enerji Düzenleme Komisyonu'nun (CRE) Salı günü yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, Fransa'nın yenilenebilir enerji sektörü 2022-2023 döneminde 30,9 milyar euro (31,1 milyar ABD doları) gelir getirecek.

PARİS, 9 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Enerji Düzenleme Komisyonu'nun (CRE) Salı günü yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, Fransa'nın yenilenebilir enerji sektörü 2022-2023 döneminde 30,9 milyar euro (31,1 milyar ABD doları) gelir getirecek.

Enerji düzenleme kuruluşu, elektriğin piyasa fiyatlarındaki artışın ardından Temmuz ayı öngörülerini yukarı yönlü revize etmişti.

CRE'nin son tahminlerine göre, rüzgar enerjisi yaklaşık 21,7 milyar euro, fotovoltaik sektörü 3,5 milyar euro ve hidrolik sektörü 1,7 milyar euro gelir getirecek.

CRE, ülkenin yenilenebilir enerji gelirlerinin, tüketicileri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumak için tasarlanmış tarife kalkanlarının ve şok önleyici mekanizmaların finanse edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Bununla birlikte CRE, bazı yenilenebilir enerji üreticilerini, 2022 ve 2023'te ülkede toplam 6 ila 7 milyar euro kayba yol açacağı için, destek sözleşmelerinin erken feshedilmesi konusunda uyardı.

CRE, bu tesisler için Avrupa Birliği düzenlemeleri tarafından planlanan inframarjinal kiraların vergilendirilmesinin güçlendirilmesini öneriyor.