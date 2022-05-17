Fransa'da yeni Başbakanı Borne'u Macron döneminin kronik sorunları bekliyor - Haberler

Fransa'da yeni Başbakan Elisabeth Borne'un, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk döneminde kronikleşmiş sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra özellikle genç neslin çevreyle ilgili beklentilere çözüm bulması ümit ediliyor.

Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine getirilen 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Borne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin ikinci kadın başbakanı oldu.

Fransa'nın ilk kadın başbakanı, François Mitterand'ın cumhurbaşkanlığı döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu.

Macron döneminde "kemikleşen" sorunlara çözüm beklentisi

2018'de Fransa'da artan akaryakıt zamlarına dikkati çekmek için başlayan "Sarı Yelekliler" gösterileriyle karşı karşıya kalan Macron'un ikinci görev döneminde, yeni başbakanının çözüm bulması gereken başat sorunlar arasında hayat pahalılığı geliyor.

Kovid-19 salgın sürecinin ardından Rusya-Ukrayna savaşının da etkilerinin ekonomiye yansıdığı ülkede, halkın daha fazla alım gücü talebine yeni başbakanın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Macron, geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde sol ve çevreci seçmenden oy toplayabilmek için yeni başbakanının iklim konularından doğrudan sorumlu olacağı sözünü vermişti. Borne'un, iklim ve çevreyle ilgili atacağı adımlarla özellikle genç nesle kendisini kanıtlamasının gerektiği düşünülüyor.

Yeni başbakanı bekleyen bir diğer önemli mesele de, Macron'un ilk dönemi vaatlerinden emeklilik reformu. Macron, emeklilik yaşını 64 veya 65'e çıkararak en düşük emekli maaşını 1100 avro yapmak istiyor.

???????Borne'un gelecek günlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

Borne'un siyasi geçmişi

Elisabeth Borne, siyasi hayatına 1980'li yılların sonunda başladı.

Çeşitli bakanlıklarda danışman olarak görev yapan, Sosyalist Partili eski Başbakan Lionel Jospin döneminde (1997-2002) ulaşımdan sorumlu teknik danışman olan Borne, kısa bir dönem alilik görevi de üstlendi.

Kendisini sol görüşlü bir siyasetçi olarak nitelendiren Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanlığı (2017-2019), Ekoloji Bakanlığı (2019-2020) ve Çalışma Bakanlığı (2020-2022) yaptı.

Borne ayrıca Fransız Ulusal Demir Yolları'nda (SNCF) stratejik direktörlük (2002-2007), Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinde de Üst Yöneticilik (CEO) (2015-2017) görevlerinde bulundu.

Fransa'nın yeni Başbakanı Borne'un Çalışma Bakanlığı dönemine tartışmalı İşsizlik Sigortası Reformu damga vurmuştu.