Fransa'da Yeni Başbakan Lecornu ve Koalisyon İhtimalleri

Fransa'da solcular, geçen hafta merkez sağcı hükümetin düşmesinin ardından atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu ile hükümet kurmaya sıcak bakmıyor.

Fransa'da merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından, 9 Eylül'de yeni başbakan olarak göreve getirilen Lecornu'nun kabinesinde hangi partiden isimlerin yer alacağı merak ediliyor.

Lecornu, 2026 bütçesini hazırlamak ve kuracağı hükümetin düşmemesi için hafta başından bu yana Meclis'teki farklı siyasi partilerle görüşmelerini sürdürüyor.

Başbakan Lecornu'nun yarın sosyalistler, çevreciler, komünistler ve aşırı sağcı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Meclis'te en fazla sandalyeye sahip solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Paris'te partisinin haftalık basın toplantısında ülke gündemine ilişkin konuştu.

Panot, dün geç saatte arayan Lecornu'nun kendilerini yarın için Başbakanlık Ofisi'nde görüşmeye çağırdığını aktararak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyenlerle müzakere edecek herhangi bir şeyleri olmadığını ifade etti.

Lecornu'nun parlamento güven oylamasına tabi olmasını isteyen Panot, Başbakan'ın bunu yapmaması durumunda yeni yasama döneminin başında hükümetin düşeceğini söyledi.

Öte yandan, iktidar kanadının hükümet ortağı ihtimalleri arasında yer alan sosyalistler de Lecornu'nun kabinesinde görev almayacaklarını duyurdu.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Sosyalist Parti (PS) tarafından düzenlenen basın toplantısında, partinin herhangi bir üyesinin Lecornu hükümetine girmeyeceği açıklandı.

Sosyalistler, daha adil vergi sistemi talep ederek, yarın Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmeye katılıp sosyal ve çevreci talepleri konusunda müzakerede bulunacaklarını belirtti.

Müzakerelerin başarısız olması durumunda kurulacak yeni hükümeti düşürebileceklerine işaret eden sosyalistler, hükümete karşı yeni bir gensoru önergesinden korkmadıklarını kaydetti.