Fransa'da Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artış Gösterdi

Fransa'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında 268 kişinin denizde boğulduğu bildirildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin son raporunda, 1 Haziran-13 Ağustos tarihlerinde denizde boğulma tehlikesi geçirenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artarak 1013'e ulaştığı kaydedildi.

Bu süre zarfında boğulanların sayısı 37'si çocuk ve genç olmak üzere toplam 268 oldu.

Öte yandan, 19 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde, yüzmeye elverişli sıcak havalarda 315 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği görülürken bu vakalardan 86'sı ölümle sonuçlandı. Yine bu dönemde, ölümle sonuçlanan boğulma vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 139 yükseldi.