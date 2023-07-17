Fransa'da yaşayan Sevim Biçer, Yozgat'ta lavanta yetiştiriyor

Fransa'da yaşayan Sevim Biçer, eşinin memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 20 dönüm alanda lavanta yetiştirmeye başladı.

Çocukluğundaki hayali 1,5 yıl önce kayınbabasının Büyüktaşlık köyündeki 20 dönümlük tarlasına 36 bin kök lavanta dikerek gerçekleştiren 41 yaşındaki Sevim Biçer, yaz tatilinde de kente gelerek eşi ve çocuklarıyla tarlada çalışıyor.

Kadın girişimciyi lavanta tarlasında ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Lavanta tarlasında gazetecilere açıklama yapan Polat, Sevim Biçer'in 23 yıl yurt dışında yaşayıp köyünün bereketli topraklarına yatırım yaptığını söyledi.

Üretimin önemli olduğunu aktaran Polat, "Üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız, iyi fiyata satmak için marka değeri üretmemiz lazım. Yiğitler şehri Yozgat'ın bereketli topraklarında marka değeri olan ürünler üretmemiz lazım. Yozgat'ımız artık yavaş yavaş lavanta diyarı olarak anılmaya başlıyor. Bölgenin ekonomik anlamda daha da kalkınması için ürün çeşitliğini artırmamız gerektiğini görüyoruz. Lavanta da bunlardan biri, üreticimize teşekkür ediyorum." dedi.

Biçer de lavantayı Fransa'da daha çok gördüklerini belirtti.

Büyüktaşlık köyündeki tarlaya 1,5 yıl önce yağlık lavanta diktiklerini anlatan Biçer, "Normalde lavantada 3 yıldan önce hasat alınmaz ama şu an hasat yapıyoruz. Lavanta, çocukluk hayalimdi, çiftçiliği seviyorum. Makine teknikeriyim, 23 yıldır Fransa'dayım. Kayınbabamın arazilerini değerlendirmeye çalıştım. İleride inşallah kekik ve diğer lavanta çeşitlerini de denemeyi düşünüyorum. Hedefim ihracat yapmak." diye konuştu.