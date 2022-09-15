Fransa'da yarınki grev nedeniyle Air France uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti Güncel Haberler Fransa'da 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin greve gitme kararı almasının ardından Fransız Hava Yolları şirketi Air France yarınki kısa ve orta mesafe uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti. Fransa'da 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin greve gitme kararı almasının ardından Fransız Hava Yolları şirketi Air France yarınki kısa ve orta mesafe uçuşlarının yarısından fazlasını iptal etti. Air France'dan yapılan açıklamada, 16 Eylül'de hava trafik kontrolörlerinin grev yapma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, şirketin yarınki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini gerçekleştireceği bildirildi. Açıklamada, Air France'ın uzun mesafe uçuş seferlerinin yüzde 90'ınını gerçekleştireceği belirtilerek, şirketin yarınki seferlerinde son dakika gecikmeler ve iptaller olabileceği kaydedildi. Air France maaşlarında yüzde 5'lik zam Le Parisien gazetesi, Air France'ın enflasyona karşı çalışanlarına ekimde 1000 avroluk prim ödeyeceğini ve gelecek aylarda kademeli olarak maaşlarda yüzde 5'lik zam yapacağını aktardı. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Fransa Eylül Güncel Haberler

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