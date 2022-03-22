Fransa'da yaralanması Korsika Adası'nda olaylara yol açan bağımsızlık yanlısı mahkum öldü

Fransa'nın bağımsızlık talepleriyle gündeme gelen Korsika Adası'ndan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, Fransa'da tutuklu bulunduğu hapishanede saldırıya uğramasından 3 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, hapis yattığı Arles Cezaevi'nde saldırıya uğramasıyla Korsika Adası'nda günler süren şiddetli protestoların yaşanmasına yol açan Colonna, yaralanmasının akabinde girdiği komadan çıkamayarak dün hayatını kaybetti.

Ulusal Terör Savcılığı, Colonna'nın ölümüyle, olaya ilişkin daha önce başlattığı kovuşturmayı yeniden ele alacak.

Colonna'nın yaralanmasıyla Korsika karışmıştı

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti.

Bu olayın ardından, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Olayların kızışmasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin adaya gitmiş, hükümetin özerklik verme ihtimalinin masada olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Korsika Adası'ndan uzun yıllardır gelen "özerklik" taleplerine Fransa yönetimi olumsuz yanıt veriyordu.