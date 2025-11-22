Haberler

Fransa'da Yapay Zeka Botu Grok, Soykırım İnkârı Nedeniyle Soruşturmaya Dâhil Edildi

Güncelleme:
Fransa'da savcılık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna yönelik yürütülen soruşturmada, Grok adlı yapay zeka sohbet botunun da 'Yahudi soykırımını inkar eden ifadeleri' nedeniyle yer aldığını açıkladı.

Fransa'da savcılık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna yönelik soruşturmaya, "Yahudi soykırımını inkar eden ifadeleri" nedeniyle yapay zeka sohbet botu Grok'un da dahil edildiğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun işleyişine yönelik yürütülen soruşturma hakkında bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

Paris Savcılığı, "İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımını inkar eden ifadeleri" nedeniyle yapay zeka sohbet botu Grok'u soruşturmaya dahil etti.

Grok'un söz konusu paylaşımında, o dönem Naziler tarafından kurulan Auschwitz toplama kampındaki gaz odalarının "toplu infazlar için değil, bulaşıcı bir hastalık olan tifüse karşı Zyklon B gazı ile dezenfeksiyon işlemi için tasarlandığı" iddia edildi.

Paris Savcılığı, temmuz ayında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu ve yöneticileri hakkında, platformun algoritmasının "dış müdahale" amacıyla kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
